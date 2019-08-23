زيادة طفيفة.. اسعار الذهب اليوم الجمعة 23 -8-2019 في مصر

اسعار الذهب في مصر تتغير من يوم لآخر، خاصة في الأيام الأخيرة، ولكن في كل الأحوال اسعار الذهب تشغل بال المواطنين في صباح كل يوم، ويتيح صدى البلد لقراءة التعرف على اسعار الذهب في مصر بشكل يومي.



وتشهد اسعار الذهب مؤخرًا حالة من عدم الاستقرار، حيث حظيت بزيادة في التعاملات الأخيرة، مما جعل هناك عزوف من المواطنين على الشراء، بشكل مؤقت، وسنتعرف بالتفصيل في السطور التالي عن اسعار الذهب اليوم الجمعة 23 - 8 – 2019 لجميع الأعيرة والتي جاءت على النحو التالي:



اسعار الذهب عيار 24 في مصر







وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في بداية التعاملات 794 جنيهًا للجرام.



اسعار الذهب عيار 21 في مصر



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة سعر 695 جنيها في تعاملات اليوم، والذي يعد الأوسع انتشار في مصر.



اسعار الذهب عيار 18







أما سعر جرام الذهب عيار 18 فقد سجل اليوم الخميس 596 جنيهًا للجرام، بزيادة جنيه واحد عن سعر الأمس.



سعر الجنيه الذهب اليوم



أما سعر الجنيه الذهب اليوم فقد سجل اليوم الجمعة 5560 جنيهًا.



سعر المصنعية والدمغة في محلات الذهب





