تنفيذ 406 أحكام وضبط 3 بنادق آلية في قرية العتامنة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج في حملة أمنية مكبرة استهدفت قرية العتامنة بمركز طما عقب مشاجرة بالرصاص في القرية اسفرت عن اصابة ربة منزل بطلق ناري وموظف بكسور، من ضبط 3 بنادق الية وتنفيذ 406 حكم وضبط 5 متهمين في واقعة المشاجرة وبحوزتهم 5 بنادق آلية.



تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بحدوث مشاجرة بقرية العتامنة وإطلاق أعيرة نارية وإصابة ربة منزل بطلق ناري وموظف بكسور متفرقة واتهامهما 4 أشخاص بالتعدي عليهما بالضرب وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزتهم بسبب خلافات سابقة بينهم علي الجيرة.



تم تنفيذ حملة أمنية قادها العميد عبد الحميد ابو موسي، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق وفرع الأمن العام مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن، أسفرت الحملة هم ضبط 5 اشخاص متهمين في الاشتباكات بالقرية وبحوزتهم 3 بنادق الية، تم تنفيذ 406 حكم بإجمالي 80 محكوم عليهم، تم تنفيذ 310 حكم جزئي، تم تنفيذ 80 حكم مستأنف، كما تم تنفيذ 6 أحكام جناية وتم تنفيذ قرار إزالة فوري ضد احد الأشخاص لتعدى على حرم الطريق "سور منزل"



حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

