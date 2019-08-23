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رياضة

مشاهدة مباراة أستون فيلا وإيفرتون بث مباشر.. تريزيجيه في مهمة صعبة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:10 ص
مشاهدة مباراة استون
مشاهدة مباراة استون فيلا وايفرتون
محمد السعيد
يدخل فريق استون فيلا في مواجهة صعبة ضد ايفرتون، اليوم الجمعة، على ملعب فيلا بارك، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يختبر تريزيجيه وافد أستون فيلا الجديد، في هذه المواجهة الصعبة أمام إيفرتون العنيد. 

موعد مباراة استون فيلا وإيفرتون

مشاهدة مباراة أستون
يلتقى فريق استون فيلا وايفرتون، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء، على الملعب الخاص بفريقأستون فيلا في برمنغهام، إنجلترا، حيث يلتقي أستون فيلا نظيره إيفرتون أمام جماهير الأول ووسط ملعبه، لذا يعول عشاقه على الفوز الأول للنادي الصاعد حديثًا لـ بطولة البريميرليج

هل يفوز أستون فيلا على ايفرتون ؟

مشاهدة مباراة أستون
يبحث فريق أستون فيلا بقيادة نجمي منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، عن فوزه الأول فيالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما يطمح إيفرتون في خطف الثلاث نقاط وتعميق جراح الفيلانز.

ومن المتوقع أن يشارك كل من أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجه في التشكيل الأساسي لـ أستون فيلا في مباراة اليوم.

وكان أستون فيلا خسر المباراتين السابقتين أمام توتنهام بنتيجة 3 - 1 ، وأمام بورنموث بنتيجة 2 - 1.


مشاهدة مباراة أستون
ويتواجد فريق إيفرتون في المركز الـ 9 برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الـ 17 بدون نقاط.

مشاهدة مباراة استون فيلا وايفرتون بث مباشر
يمكنكم مشاهدة مباراة استون فيلا وايفرتون عن طريق البث المباشر لقناة Bein 2HD، من خلال النافذة الآتية.

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