مشاهدة مباراة أستون فيلا وإيفرتون بث مباشر.. تريزيجيه في مهمة صعبة

يدخل فريق استون فيلا في مواجهة صعبة ضد ايفرتون ، اليوم الجمعة، على ملعب فيلا بارك، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي ، حيث يختبر تريزيجيه وافد أستون فيلا الجديد، في هذه المواجهة الصعبة أمام إيفرتون العنيد.

موعد مباراة استون فيلا وإيفرتون



يلتقى فريق استون فيلا وايفرتون ، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء، على الملعب الخاص بفريق أستون فيلا في برمنغهام، إنجلترا، حيث يلتقي أستون فيلا نظيره إيفرتون أمام جماهير الأول ووسط ملعبه، لذا يعول عشاقه على الفوز الأول للنادي الصاعد حديثًا لـ بطولة البريميرليج .



هل يفوز أستون فيلا على ايفرتون ؟





يبحث فريق أستون فيلا بقيادة نجمي منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، عن فوزه الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما يطمح إيفرتون في خطف الثلاث نقاط وتعميق جراح الفيلانز.



ومن المتوقع أن يشارك كل من أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجه في التشكيل الأساسي لـ أستون فيلا في مباراة اليوم.



وكان أستون فيلا خسر المباراتين السابقتين أمام توتنهام بنتيجة 3 - 1 ، وأمام بورنموث بنتيجة 2 - 1.





