اتفاقية للترويج.. طرح 13 مجمعا صناعيا جديدا في الصعيد والوجه البحري

وقع المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم بهدف التعاون بين الطرفين لدعم خطط الترويج للمجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تشرف على اقامتها الهيئة ضمن مبادرة "مصنعك جاهز بالترخيص" وتمويل المستثمرين ورواد الأعمال أصحاب تلك الوحدات لشراء الماكينات والخامات ومستلزمات الإنتاج في تلك المجمعات من خلال تيسيرات تمويلية على أقساط تصل الى ستة أعوام للبدء فورا في مشروعاتهم الصناعية.





وقال غازى إن هذا الاتفاق يأتي في إطار التعاون والتنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة من خلال تضافر الجهود والتكامل فيما بينها لدفع عجلة التنمية الصناعية عامة وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، مشيرًا إلى ان مذكرة التفاهم تشمل التعاون في مجال الترويج للمشروعات داخل المجمعات الصناعية التابعة للهيئة والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين داخل تلك المجمعات والتنسيق بشأن تحديد شروط الاستهداف للمستفيدين الذين سيتقدمون بطلبات سواء الايجار أو التمليك.





ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى ان مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص تاتي في اطار خطة وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إقامة 22 مجمعا صناعيا حتى عام 2020 , حيث تستهدف الهيئة في إطار تلك المبادرة طرح 13 مجمعا صناعيا جديدا في الصعيد والوجه البحري، وهم مجمع المحلة الكبرى بالغربية , وغرب جرجا بسوهاج , ومجمع المطاهرة بالمنيا , وبياض العرب ببني سويف والبغدادي بالأقصر , الجنينة والشباك بأسوان , وعرب العوامر بأسيوط , وحوش عيسى بالبحيرة , ومجمع هو بمحافظة قنا , ومجمعين صناعيين بالفيوم الجديدة بالفيوم فضلا عن مجمعين بالغردقة بالبحر الأحمر ومرغم 2 بالإسكندرية والذي سيتم طرح كراسات الشروط الخاصة بهما الأسبوع القادم .. موجها الدعوة للمستثمرين ورواد الأعمال للتقدم عليها .. كاشفا عن أنه جار الإعداد لطرح 3 مجمعات جديدة بالغربية والمنيا وسوهاج.





وسبق وقامت الهيئة بطرح أربعة مجمعات على المستثمرين وتسكين وحداتهم في السادات ومرغم بالإسكندرية وبورسعيد وبدر حيث تتولى الهيئة في إطار المبادرة عملية إنشاء مبانى المصانع وامدادها بالمرافق واصدار التراخيص الخاصة بها واتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات .





وأشار غازي الى انه بجانب التعاون مع الأجهزة الحكومية لتوفير الدعم اللازم لصغار المستثمرين فقد قامت الهيئة بتوقيع عدة بروتوكولات مع البنوك الوطنية والخاصة لتوفير التمويل اللازم للمستثمر الصناعي للحصول على الوحدة , وذلك تحت مظلة مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية .. وبذلك تكون الهيئة قد حققت للمستثمر الدعم الكامل فيما يتعلق بثمن الوحدة وكذلك تمويل شراء الماكينات ومستلزمات الإنتاج، وليس عليه سوى البدء فورا في الإنتاج دون اي معوقات .





من جانبها أوضحت نيفين جامع ان الجهاز يسعى جاهدًا لتحقيق خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من خلال تقديم الدعم والمساندة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يقدم الجهاز حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية , فضلا عن تقديم التدريب اللازم للقائمين على تلك المشروعات.



