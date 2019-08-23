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القوى العاملة: صرف علاوة 10% لعمال مصنع بسكاتو بالحوامدية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:57 م
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
هيثم سعد الدين
نجحت مديرية القوى العاملة بالجيزة، في فض إضراب 169 عاملًا بمصنع بسكاتو- الحوامدية، وانتظم العاملين في العمل، بعض التفاوض على مطالبهم مع الإدارة وديا.

وكانت وزارة القوي العاملة ، قد أصدرت توجيهات عاجلة لوكيل الوزارة مدير القوى العاملة بالجيزة محمد عيسي ، للانتقال إلي مقر مصنع بسكاتو- الحوامدية ، لفض إضراب 169 عاملا من إجمالي 350 عاملا بالمصنع، بالتفاوض الودي مع صاحب المصنع والعمال وحصولهم علي مطالبهم القانونية التي نص علي القانون.

وبعد جلسة تفاوض مع صاحب المصنع وافق علي صرف العلاوة الاجتماعية للعمال بنسبة 10% من الأجر الأساسي، فضلا عن حافز إثابة 150 جنيها لكل عامل، وتم فض الإضراب وانتظم العمل الشركة.

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