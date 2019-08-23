القوى العاملة: صرف علاوة 10% لعمال مصنع بسكاتو بالحوامدية

نجحت مديرية القوى العاملة بالجيزة، في فض إضراب 169 عاملًا بمصنع بسكاتو- الحوامدية، وانتظم العاملين في العمل، بعض التفاوض على مطالبهم مع الإدارة وديا.





وكانت وزارة القوي العاملة ، قد أصدرت توجيهات عاجلة لوكيل الوزارة مدير القوى العاملة بالجيزة محمد عيسي ، للانتقال إلي مقر مصنع بسكاتو- الحوامدية ، لفض إضراب 169 عاملا من إجمالي 350 عاملا بالمصنع، بالتفاوض الودي مع صاحب المصنع والعمال وحصولهم علي مطالبهم القانونية التي نص علي القانون.



