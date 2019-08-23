إذا وجدت جواز سفرك بعد الإبلاغ عن فقده.. السفارة الأسترالية تجيب.. خدمات

وجهت القنصلية الأسترالية في القاهرة نصيحة لمواطنيها الذين فقدوا جواز سفرهم ثم عثروا عليه بعد أن أبلغوا عن فقده.



وعبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، نقلت السفارة الأسترالية في القاهرة نصيحة القنصلية الأسترالية لمن أبلغ عن فقد جواز سفره ثم عثر عليه، بعدم استخدامه لأنه سيجري سحبه.



وقالت السفارة الأسترالية في القاهرة: «نصيحة القنصلية لهذا الأسبوع: هل أبلغت عن فقدان جواز سفرك، ثم عثرت عليه؟ لا تحاول استخدامه للسفر لأنه سيجري سحبه منك».



وأضافت: «عوضا عن ذلك، قم بتقديم طلب للحصول على جواز سفر جديد. وإذا كنت قد حصلت على جواز سفر جديد بالفعل، احرص على استخدامه».