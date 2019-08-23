باع كليته.. الجوع يفترس جسد مواطن عراقي..فيديو

عرضت فضائية العربية تقريرا عن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تواجه سكان المخيمات في العراق، دفعتهم الى اختيار طرق غريبة وصعبة للعيش.



وكشف التقرير عن قيام مواطن عراقى يدعى ياسر حمود ببيع كليتيه بثمن ربما لا يكفيه لسد رمق عائلته لبضعة اشهر والذى غامر بحياته ليعيش أبنائه بمحافظة الأنبار بالعراق .



وباع حمود كليته بعدما يأس من الحكومة العراقية لإعادته لوظيفته بثمن زهيد لا يكفيه لسد جوع أبنائه وعلاجهم خاصة بعد أن هاجمهم بعض الأمراض .



وناشدت الزوجة الحكومة العراقية وكافة دول العالم لمساندة زوجها ومد يد العون خاصة إنه الأخير يعانى من مضاعفات صحية جراءبيعه لكليته لسد جوع أبنائه خاصة إنهم يقيمون فى مخيمات العامرية شرق محافظة الأنبار بالعراق والذى يضم مئات العائلات النازحة لم تتمكن الحكومة العراقية من نقلهم لموطنهم الأصلى أو توفير قوت يومهم من الطعام.