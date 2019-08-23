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رياضة

مشاهدة مباراة الاهلى وأطلع برة بث مباشر اليوم 23-8-2019

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:55 ص
محمد السعيد
يلتقى الاهلى وأطلع برة في مهمة وُصفت بالسهلة على الأهلى المصري، خلال لقائه فريق أطلع برة الجنوب سوداني، اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب ضمن منافسات إياب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلى وأطلع برة
يشهد ملعب برج العرب، مباراة الاهلى وأطلع برة، مساء اليوم الجمعة، وتحديدًا في الساعة الثامنة مساء، وذلك في مواجهة سهلة على النادي الأهلي على أرضه للمرة الثانية بحسب طلب الفريق الجنوب سوداني، حيث أنه كان من المقرر أن تكون المباريات ذهاب وعودة على أرض الفريقين، ولكن فريق اطلع بره طلب إقامة المباراتين على الأراضى المصرية.
مشاهدة مباراة الاهلى
مباراة الاهلى واطلع برا
ويسعى الأهلي لتحقيق فوز معنوي ومصالحة جماهيره بعد وداع بطولة كأس مصر أمام بيراميدز السبت الماضي، بينما يبحث اطلع برة عن خروج مشرف أمام المارد الأحمر.

وكان فريق الأهلي قد حقق الفوز على اطلع بره في مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف نظيفة سجلها كل من وليد أزارو "هدفين"، وعلي معلول، وأحمد الشيخ.
مشاهدة مباراة الاهلى

بث مباشر الاهلى واطلع بره 
ومن المتوقع أن يدفع محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي، ببعض اللاعبين الجدد بهدف التأقلم سريعا والإطلاع على مستواهم الفنى قبل خوض منافسات الدوري الموسم الجديد.



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