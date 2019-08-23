الأهلي يواجه أطلع برة في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا .. الليلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق «أطلع برة» بطل جنوب السودان في تمام السابعة من مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



يدخل الأهلي مواجهة الليلة على ملعبه ووسط جماهيره بحثا عن تأكيد صعوده لدور الـ٣٢ من البطولة بعدما أنهى مواجهة الذهاب بالفوز بأربعة أهداف دون رد.



فوز الأهلي برباعية نظيفة ذهابا دفع الأهلي ليخطو أولى خطواته في استعادة لقبه المفضل « دوري أبطال إفريقيا» بنجاح وبات قاب قوسين أو أدنى من بلوغ دور الـ٣٢ من البطولة وزاد من صعوبة مهمة بطل جنوب السودان في مباراة العودة مساء اليوم .



ويسعى فريق الأهلي تحت قيادة جهاز فني مؤقت بقيادة محمد يوسف بعد توجيه الشكر للمدرب الأورجوياني مارتن لاسارتي الى تحقيق الفوز في مباراة اليوم ليستعيد الفريق الثقة ويكمل الخطوات نحو الفوز بالبطولة.



وكان محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق قد أعلن قائمة مواجهة «اطلع برّة» ، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:



محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومحمود وحيد، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي «قفشة»، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وصلاح محسن، وجيرالدو، وجونيور أجايي.

