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أصل الحكاية

بدأت بشائعة وانتهت على انستجرام.. قصة انفصال معز مسعود وشيري عادل بعد زواج 360 يوما

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:46 م
معز مسعود و شيري
معز مسعود و شيري عادل
كتب - محمد الصاحى
حالة من الجدل، استمرت لأكثر من عام منذ خبر زواج الفنانة شيري عادل والداعية الإسلامي معز مسعود، حتى انفصالهما رسميا بعد عام من الزواج، لم تتوقف خلاله الشائعات حول علاقة الثنائي، وسط العديد من الشائعات كل يوم حول انفصالهما دون جدوى أو رد منهما، حتى أكدت الفنانة الشابة خبر الانفصال.

ومنذ اليوم الأول لزواج الداعية الإسلامي معز مسعود صاحب الـ41 عاما، من الفنانة شيري عادي صاحبة الـ31 عاما، في شهر يوليو من العام الماضي، والذي لا يعلم به أحد إلا من خلال الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، ولم يتم الإعلان عن الزواج إلا بعده بأسابيع، خاصة وأن الداعية الإسلامي كان قد انفصل عن زوجته السابقة نجمة السوشيال ميديا بسنت نور الدين والتي تعمل في مجال الإرشاد السياحي.
بدأت بشائعة وانتهت
قصة حب معز مسعود من الفنانة شيري عادل، والتي بدأت خلال تقاربهما أثناء التجهيزات لمسلسل «السهام المارقة» الذي انتج العام الماضي، والذي حدث خلاله التقارب بينهما، لم تدم كثيرا بدليل الشائعات التي لم تتوقف يوما بعد يوم عن انفصالهما بسبب الخلافات بينهما بعد الزواج والتي بدأت شرارتها بعد الزواج بشهرين بعدما عرض على الفنانة شيري عادل التعاقد على بطولة أحد الأعمال السينمائية وهو ما يرفضه الداعية الإسلامي.

زواج معز مسعود وشيري عادل، والذي لم يدم إلا عام واحد فقط، إذا تم زواجهما في شهر يوليو من العام الماضي وتم الانفصال رسميا في شهر يوليو من العام الجاري، إلا أنه رغم انتشار العديد من الشائعات حول وقوع هذا الطلاق على مدار الأسابيع الماضية لم يتم تأكيد الخبر رسميا إلا اليوم بعدما أعلنت الفنانة الشابة انفصالهما منذ قرابة شهرين لتؤكد تلك الشائعات، رغم نفيهما لها من قبل بفيديو يجمعهما ساخرين من خبر الطلاق.
بدأت بشائعة وانتهت
ومنذ زواج شيري عادل من معز مسعود غابت عن الأعمال الفنية باستثناء بطولتها حكاية من 5 حلقات بعنوان "نظرة فابتسامة" ضمن حكايات الجزء الثاني من مسلسل نصيبي وقسمتك، والذي عرض في شهر سبتمبر من العام الماضي، إلا أنه ورغم ذلك لم تتوقف الشائعات حول وجود خلافات بينها وبين زوجها بسبب رغبتها في العودة إلى الفن مرة أخرى.

تأكيد شيري عادل لخبر انفصالها عن معز مسعود، جاء عن طريق نشرها لخبر منشور على أحد المواقع الإخبارية، من خلال تحديث خاصية "ستوري" عبر حسابها على موقع الصور "انستجرام" يحمل عنوانا رئيسيا على صورتها "انفصال معز مسعود وشيري عادل"، جاء في تفاصيله أن الانفصال بينهما وقع بالفعل خلال الفترة الماضية بعد مرور عام على زواجهما، وان العلاقة بين الثنائي حاليا قائمة على الصداقة بين الطرفين.

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