بدأت بشائعة وانتهت على انستجرام.. قصة انفصال معز مسعود وشيري عادل بعد زواج 360 يوما

حالة من الجدل، استمرت لأكثر من عام منذ خبر زواج الفنانة شيري عادل والداعية الإسلامي معز مسعود، حتى انفصالهما رسميا بعد عام من الزواج، لم تتوقف خلاله الشائعات حول علاقة الثنائي، وسط العديد من الشائعات كل يوم حول انفصالهما دون جدوى أو رد منهما، حتى أكدت الفنانة الشابة خبر الانفصال.



ومنذ اليوم الأول لزواج الداعية الإسلامي معز مسعود صاحب الـ41 عاما، من الفنانة شيري عادي صاحبة الـ31 عاما، في شهر يوليو من العام الماضي، والذي لا يعلم به أحد إلا من خلال الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، ولم يتم الإعلان عن الزواج إلا بعده بأسابيع، خاصة وأن الداعية الإسلامي كان قد انفصل عن زوجته السابقة نجمة السوشيال ميديا بسنت نور الدين والتي تعمل في مجال الإرشاد السياحي.







زواج معز مسعود وشيري عادل، والذي لم يدم إلا عام واحد فقط، إذا تم زواجهما في شهر يوليو من العام الماضي وتم الانفصال رسميا في شهر يوليو من العام الجاري، إلا أنه رغم انتشار العديد من الشائعات حول وقوع هذا الطلاق على مدار الأسابيع الماضية لم يتم تأكيد الخبر رسميا إلا اليوم بعدما أعلنت الفنانة الشابة انفصالهما منذ قرابة شهرين لتؤكد تلك الشائعات، رغم نفيهما لها من قبل بفيديو يجمعهما ساخرين من خبر الطلاق.

قصة حب معز مسعود من الفنانة شيري عادل، والتي بدأت خلال تقاربهما أثناء التجهيزات لمسلسل «السهام المارقة» الذي انتج العام الماضي، والذي حدث خلاله التقارب بينهما، لم تدم كثيرا بدليل الشائعات التي لم تتوقف يوما بعد يوم عن انفصالهما بسبب الخلافات بينهما بعد الزواج والتي بدأت شرارتها بعد الزواج بشهرين بعدما عرض على الفنانة شيري عادل التعاقد على بطولة أحد الأعمال السينمائية وهو ما يرفضه الداعية الإسلامي.زواج معز مسعود وشيري عادل، والذي لم يدم إلا عام واحد فقط، إذا تم زواجهما في شهر يوليو من العام الماضي وتم الانفصال رسميا في شهر يوليو من العام الجاري، إلا أنه رغم انتشار العديد من الشائعات حول وقوع هذا الطلاق على مدار الأسابيع الماضية لم يتم تأكيد الخبر رسميا إلا اليوم بعدما أعلنت الفنانة الشابة انفصالهما منذ قرابة شهرين لتؤكد تلك الشائعات، رغم نفيهما لها من قبل بفيديو يجمعهما ساخرين من خبر الطلاق.