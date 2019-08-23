أهلي 2001 يبدأ مشواره في بطولة الجمهورية بمواجهة سموحة .. اليوم

يبدأ فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2001 مشواره في بطولة الجمهورية اليوم الجمعة، بمواجهة ضيفه فريق سموحة، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الأولى من الموسم الجديد.



ويدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز فى ضربة البداية، وهو ما يمثل دفعة قوية للفريق الذي يسعى لتكرار إنجاز الموسم الماضي والحفاظ على لقبه في بطولة الجمهورية.



وخاض فريق مواليد 2001 بقيادة مدربه أحمد سراج عدة مباريات ودية خلال فترة الإعداد قدم خلالها أداء جيدًا، واطمأن خلالها على مستويات اللاعبين ومدى جاهزيتهم للمشاركة في البطولة.



وقال سراج إن الفريق مستعد بكل قوة للمنافسة على البطولة هذا الموسم، من أجل تكرار إنجاز الموسم الماضي وهو ما ركَّز عليه بشدة منذ بداية فترة الإعداد.



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة الثانية من الموسم، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب الفريق الأبيض بميت عقبة.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي كلا من أحمد سراج، مديرًا فنيًا وأحمد عبد الظاهر مدربًا عامًا وممدوح عبيد مدربًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد المدير الإداري ومحمد إمام طبيب الفريق.



