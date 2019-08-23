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حوادث

تحت ستار صيانة الموتوسيكلات.. ضبط مصنع لتصنيع الأسلحة بالسويس

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:18 م
سلاح
سلاح
حسن غنيمة
تمكنت مباحث السويس من ضبط مصنع داخل منطقة شعبية بحى الأربعين تخصص فى التصنيع المحلى للبنادق والمسدسات الخرطوش التى تستخدم فى النشاط الإجرامى والمشاجرات وذلك تحت ستار ورشة لإصلاح الدراجات البخارية .

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس قد تلقى إخطارا من إدارة البحث الجنائى تحت إشراف اللواء عامر محمود عامر مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بانتشار استخدام أسلحة مصنعة محلية فى القضايا المضبوطة مؤخرا بالمحافظة.

وأكدت تحريات ومعلومات العميد أيمن عبد الحميد رئيس مباحث مديرية أمن السويس أن وراء أنتشار فرد الخرطوش ورشة تصنيع داخل منطقة شعبية بحى الأربعين وتم مراقبته و توقيتات التصنيع و البيع ومنطقة تخزين السلاح المصنع .

تم تشكيل فريق بحث من قسم شرطة الأربعين حيث تم القبض على صاحب المصنع ( خ . ش ) تبين أن له سجل أجرامى لدى الشرطة و الأسلحة المعدة للبيع .

كما تمكنت القوات من ضبط الأدوات وعدد ومخرطة التصنيع مخبأة داخل ورشة أصلاح الدراجات البخارية .

تم تحرير محضر والتحفظ على الأسلحة و أدوات التصنيع و الاكينة الخاصة بها وإحالة المتهم لنيابة الأربعين التى باشرت التحقيق تحت أشراف المستشار هادى عزب المحامى العام لنيابات السويس حيث تقرر حبس المتهم 4 أيام .

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