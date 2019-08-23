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رياضة

أيمن شوكت لاعب سلة الأهلى: دعم الجماهير كلمة السر في الموسم الجديد

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:22 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد أيمن شوكت لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، أنه حقق حلم حياته باللعب في صفوف الفريق؛ لأنه أحد عشاق القلعة الحمراء، ومن الرائع أن يمثل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الذي يعشقه منذ طفولته.

وأشاد أيمن شوكت بالأجواء داخل الفريق، خاصة أنه اندمج سريعا مع باقي العناصر منذ اليوم الأول له داخل النادي الأهلي بفضل علاقة الصداقة التي تربطه مع كافة اللاعبين.

وكشف أيمن شوكت عن سير المفاوضات معه، مشيرا إلى أنها بدأت من خلال الكابتن طارق خيري المدير الفني السابق لسلة الأهلي بالتزامن مع تلقيه عدة عروض من أندية أخرى، إلا أنه فضل عرض النادي الأهلي دون تردد بمجرد حديث الكابتن طارق خيري معه.

وأبدى أيمن شوكت سعادته باللعب إلى جوار أسماء بارزة في كرة السلة المصرية مثل إبراهيم الجمال ومحمد الجارحي ورامي جنيدي بالإضافة إلى العناصر الجديدة المتميزة المنضمة لصفوف الفريق هذا الموسم وهو ما يجعل المنافسة بين اللاعبين للتواجد في التشكيلة الأساسية للفريق، مؤكدا أن القرار الأول والأخير سيكون للكابتن أشرف توفيق المدير الفني.

وأوضح لاعب الأهلي أنه يتطلع لتحقيق كافة الألقاب والبطولات مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة خاصة أن الفريق يضم عناصر متميزة في كافة مراكز الملعب من توليفة تضم عناصر الخبرة والشباب.

واختتم أيمن شوكت حديثه بتوجيه رسالة لجمهور النادي الأهلي، مؤكدا أنه ينتظر دعمهم ومؤازرتهم في كافة البطولات، ورغم صعوبة المنافسة في الموسم الجديد إلا أن دعم جماهير الأهلي سيكون أحد أبرز عوامل تحقيق الانتصارات وحصد المزيد من الألقاب .

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