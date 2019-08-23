اختيار 100 جزار من 286 متقدما للعمل بإحدى الدول الخليجية براتب ومزايا مجزية

تقدم لوزارة القوى العاملة 286 جزار دواجن للعمل بدولة خليجية براتب ومزايا مجزية، وفقا لإعلان الوزارة عن قبول طلبات 100 وظيفة للعمل علي هذه المهنة.



ومن المقرر أن تقوم لجنة من الشركة الطالبة للوظيفة بالحضور للقاهرة يومي 15 و16 سبتمبر المقبل لإجراء الاختبارات للمتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط.



وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزارة ستخطر المتقدمين تليفونيا للحضور لإجراء الاختبارات من قبل اللجنة المختصة تحت إشراف الوزارة.



وكانت وزارة القوى العاملة، أعلنت عن فتح باب قبول طلبات 100 جزار دواجن بإحدى دول الخليج، بمرتب أساسي للمهنة بما يوازي 10 آلاف و600 جنيه مصري بدولة العمل، بالإضافة إلى توفير المسكن لأعزب، وتأمين صحي، وعقد العمل وإجازة سنوية بتذكرة طيران ذهاب وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة وتذكرة السفر علي حساب الشركة الطالبة ، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.



وأوضحت أنه يشترط في المتقدم خبرة من 3 إلي 4 سنوات في مهنة جزار دواجن، وأن يكون السن من 25 إلي 40 سنة، ومؤهل متوسط أو أقل أو إجادة القراءة والكتابة، ويجتاز الاختبارات العملية ومقابلات التوظيف من اللجنة المختصة.



