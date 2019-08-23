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تعليم

لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2019 سجل رغباتك .. عبر هذا الرابط

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:11 م
تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2019
نهلة الشربيني
فتحت منذ قليل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، في تنسيق المرحلة الثالثة 2019، لتدوين رغباتهم، والذي كان من المقرر فتحه في الفترة من يوم السبت الموافق 24/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 28/8/2019.

وسيتم إرجاء نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وجاء الحد الأدنى لـ الشعبة العلمية فيب تنسيق المرحلة الثالثة 2019 والبالغ عدد طلابها 63318 والشعبة الأدبية البالغ عدد طلابها 21554، 205 درجات بنسبة 50%.

ويتم التسجيل بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2019 من خلال هذا الرابط: للتسجيل اضغط هنا
www.Tansik.Egypt.gov.eg

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