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بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
التليفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص
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الجمعة 23 أغسطس 2019 - 21 : 12 م
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بث مباشر لخطبة وصلاة الجمعة من جامع عمرو بن العاص
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:04 م
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خطبة الجمعة
محمد شحتة
يقدم موقع صدى البلد، خدمة البث المباشر لخطبة وصلاة الجمعة من جامع عمرو بن العاص بالقاهرة.
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