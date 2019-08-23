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ديني

بث مباشر لخطبة وصلاة الجمعة من جامع عمرو بن العاص

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:04 م
خطبة الجمعة
خطبة الجمعة
محمد شحتة
يقدم موقع صدى البلد، خدمة البث المباشر لخطبة وصلاة الجمعة من جامع عمرو بن العاص بالقاهرة.

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