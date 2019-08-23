عيد المهرجين على مسرح ميامي

في إطار مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة في الدورة الثانية عشرة للمهرجان القومي للمسرح، تم تقديم العرض المسرحي "عيد المهرجين" لفرقة الإسكندرية المسرحية التابعة لقصر ثقاقة الشاطبي، عن رواية "أحدب نوتردام" لفيكتور هوجو.



العرض معالجة مسرحية لأحمد صالح، إخراج محمد الزيني، تأليف موسيقى د. محمد حسني، إضاءة إبراهيم الفرن، ديكور وأشعار أسامة الهواري، تعبير حركي واستعراضات لسمير نصري، العرض بطولة إسراء أحمد، يحي الحلو، محمد نجلة، مي الحبشي، بيشوي مراد، ميار تركي، إيهاب الرفاعي، احمد عبد العزيز، ميرنا هشام، ماجد نبيل.



وأوضح مخرج العرض أن إضافاته للعرض المسرحي عن الرواية، كانت بسيطة وأنه التزم بالافكار التي طرحها مؤلف الرواية فيكتور هوجو وتدور حولها الرواية، فيما عدا ان الرواية جعلت البطل فيها شخصية الاحدب "كوزاموتو" أما في العرض فقد جعل البطل هم الغجر، وشخصية الغجرية ازميرلا، وانهما الأحدب والغجرية انقي شخصيات في العرض بما فيهم من البراءة والطيبة برغم قبح الأول وعمل الثانية في الدعارة، ولكن لديها جرأة وشخصية قوية في مواجهة فساد الراهب الفاسد وبلطجة الغجر التي هي منهم، وكبار بلاط قصر ملك فرنسا لويس الحادي عشر.



وأكد المخرج تركيزه على الجوانب الانسانية لأبطال العرض باعتبارها ما سيبقى.