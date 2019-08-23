الجحيم ينتظر أرسنال خلال مواجهة ليفربول في الدوري الانجليزي غدا

يواجه فريق ليفربول منافسه أرسنال غدا السبت علي ملعب الانفيلد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الانجليزي "البريميرليج".



ونعرض لكم القوة الضاربة لهجوم ليفربول على ملعب الانفيلد امام ارسنال :-



سجل هجوم ليفربول 15 هدفا في آخر 4 مواجهات امام فريق ارسنال على ملعب الانفيلد بينما استقبلت شباك الريدز 5 أهداف فقط .



مثلث الرعب لفريق ليفربول صلاح وفيرمينو وماني استطاع التسجيل في اللقاءات الاخيرة كلها وذلك منذ اجتماعهم معا وهو ما يجعل الأمر في غاية الصعوبة على مدافعي ارسنال .



فقد خاض فيرمينو أول لقاء أمام أرسنال في يناير 2016 وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة ثلاثة أهداف لكل منهما سجل فيرمينو هدفين وجوالين هدف .



وفي مارس 2017 نجح ليفربول في الفوز على ارسنال 3-1 سجلها فيرمينو ، ساديو ماني ، فينالدوم .



وفي اغسطس 2017 شهد ملعب الانفيلد كرنفال تهديفي حيث فاز ليفربول على ارسنال بنتيجة 4-0 ، كانت السنة الأولى لصلاح في ليفربول واستطاع تسجيل هدف وتبعه ساديو ماني ، فيرمينو واختتمها ستوريدج .



وفي العام التالي ديسمبر 2018 نجح مثلث الرعب في التسجيل في شباك أرسنال وانتهت المباراة بنتيجة 5-1 سجل فيرمينو "هاتريك" وبعدها ماني وصلاح الهدفين الآخرين