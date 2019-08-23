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مرأة

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:22 م
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام قدري
نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت ريهام عبد الغفور مع زوجها بإطلالة كاجول ومكياج سواريه ومجوهرات باللون السيلفر.

وعلقت ريهام عبد الغفور على الصورة قائلة "الحياة تدور حول الخيارات.. أختار دائمًا Love".

وهذه المرة ليست الأولى التي تظهر ريهام عبد الغفور مع زوجها وتكتب نصيحة للمتزوجين.



يذكر أن آخر أعمال ريهام عبد الغفور مسلسل "زى الشمس" الذى عرض فى رمضان هذا العام وشاركها البطولة فيه دينا الشربيني وأحمد صلاح حسنى وتأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.


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