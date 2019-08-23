خطيب عمرو بن العاص: الصحبة وردت في القرآن الكريم أكثر من 130 مرة

قال الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن الصحبة الصالحة لها أثر بين في بناء شخصية المسلم منوها أن لها مكانة ومنزلة كبيرة في الإسلام.



وأضاف الأمير، في خطبة الجمعة، بمسجد السيدة زينب، أن مادة الصحبة وردت في القرآن الكريم أكثر من 130 مرة، بعبارات مختلفة، لافتا أن الصحبة قد تكون للأخيار وقد تكون للأشرار ووجد في كتاب الله وسنة رسوله ما يبين لنا مكانة صحبة الأخيار وما تؤول إليه صحبة الأشرار.



وأشار إلى أنه إذا أردنا أن نتحدث عن الصحبة فلنا في الأنبياء وصحابة رسول الله وأولى العزم من الرسل قدوة حسنة في اختيارهم لأصحابهم وصحبتهم الصالحة، حيث كان من أجل أصحاب رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق.



واستتشهد الأمير، في الخطبة، بقوله تعالى "إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا".