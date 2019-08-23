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حوادث

ضبط 16 متهما بحوزتهم إستروكس ومواد وأقراص مخدرة وأسلحة نارية في أسوان

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:59 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تواصل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية والتى تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين على القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسوانى.

وأسفرت الحملة اليوم، الجمعة، فى مجال ضبط قضايا المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 16 متهما.

وتمكنت الحملة من ضبط 6 أسلحة نارية بحوزة هؤلاء المتهمين، و16 كجم من نبات البانجو المخدر، و150 جراما من مخدر الحشيش، و 150 جراما من مخدر الأفيون، و 250 جراما من مخدر الهيروين، علاوة على 250 جراما من مخدر الإستروكس، فضلًا عن 80 قرصا مخدرا.

وتحررت المحاضر اللازمة، واتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم.

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