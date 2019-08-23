وفد ثلاثى من لجنة الحكام يحضر اختبارات اللياقة البدنية فى الإسماعيلية

يتوجه، اليوم الجمعة، وفد من لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة سمير عثمان من أجل حضور اختبارات اللياقة البدنية والقانون التى يخضع لها 70 حكما ومساعدا.



وضم وفد اللجنة الرئيسية الثلاثى سمير عثمان رئيس لجنة الحكام ونائبه وجيه أحمد إلى جانب الدكتور عزب حجاج مدير اللجنة على أن يعود إلى القاهرة الثلاثى مساء غد الجمعة بعد الانتهاء من الإشراف على اختبارات اللياقة البدنية والقانون.



ومن المقرر أن يخضع 70 حكما ومساعدا من الدرجة الأولى والممتاز من 4 محافظات هى الإسماعيلية وبورسعيد والسويس إلى جانب محافظة سيناء.



يأتي حرص لجنة الحكام على حضور اختبارات اللياقة البدنية والقانون فى إطار المساهمة برفع كفاءة ومستوى الأداء التحكيمي استعدادا للدفع بعناصر عديدة من قضاة الملاعب لإدارة منافسات البطولات المحلية.

