خطوة صائبة من البنك المركزي.. رجال أعمال: خفض أسعار الفائدة بمصر إيجابي ويحفز الاستثمارات.. القرار مدعوم بهبوط أكبر من المتوقع في معدلات التضخم.. وتفاؤل بالعودة لمستويات ما قبل 2011

-صفوان ثابت: خفض أسعار الفائدة خلال الستة أسابيع المقبلة

-هاني أمان: خفض الفائدة سيؤثر إيجابا على الاقتصاد من خلال تحفيز الاستثمار

-يحيي أبو الفتوح: القرار جاء استجابة لمطالب المستثمرين

-أشرف الجزايرلي: بداية نزول أسعار الفائدة خبر ممتاز للقطاع الصناعي



رحب عدد من رجال الأعمال المصريين بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس في خطوة وصفوها بالإيجابية لتحفيز الاستثمارات لكنهم أكدوا على حاجة بيئة الأعمال في مصر إلى مزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة.



وجاء خفض أسعار الفائدة الليلة الماضية للمرة الأولى منذ فبراير، مدعوما بانخفاض معدلات التضخم عن المتوقع في الآونة الأخيرة.

وقال هاني أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) المصرية إن خفض الفائدة سيؤثر إيجابا على الاقتصاد بوجه عام من خلال تحفيز الاستثمار.



وأضاف "القرار سيحفز الشركات على الاقتراض والتوسع في الفرص الاستثمارية طالما كان العائد من الاستثمار أعلى من معدل الاقتراض... وسيشجع أيضا الأفراد على عدم تخزين الأموال في البنوك وإطلاقها في المشاريع الاقتصادية".



وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الليلة الماضية إنها قررت خفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 بالمئة من 15.75 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 بالمئة من 16.75 بالمئة.



كان سبعة من 13 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم قالوا إن البنك المركزي سيخفض أسعار فائدة ليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس. وتوقع ثلاثة خفضا بمقدار 150 نقطة أساس.





ومنذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 700 نقطة أساس لمكافحة قفزة في التضخم، وهو ما أوجد شهية غير مسبوقة لأدوات الدين المحلية، لكنه أبطأ الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات المحلية التي تحتاجها البلاد بشدة.



لكن تحرك المركزي أمس الخميس جاء بعد أن تباطأ معدل التضخم إلى 8.7 بالمئة في يوليو تموز من 9.4 بالمئة في يونيو.



وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري "القرار جاء استجابة لمطالب المستثمرين بخفض الفائدة للمساهمة في دفع استثماراتهم والتوسع في التمويل".



وقال حسن مبروك نائب رئيس شركة يونيفرسال لصناعة الأجهزة الكهربائية "القرار إيجابي إلى حد ما، لكن أسعار الفائدة بعد الخفض لازالت مرتفعة... أسعار الفائدة المشجعة للاستثمار تدور بين 10 و12 بالمئة".



ووصف هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة شركة إيديتا الغذائية، واحدة من أكبر الشركات الغذائية في مصر، قرار المركزي الليلة الماضية بأنه إيجابي للغاية للاقتصاد المصري والاستثمار.



وقال محمود منتصر نائب رئيس بنك الاستثمار القومي إن "خفض الفائدة سيعقبه نشاط في الاقتراض من جانب المستثمرين ويشجعهم على تنفيذ مشاريعهم التي تأجلت بسبب ارتفاع تكلفة التمويل".



وأضاف برزي "الأسعار الحالية للفائدة ليست الأفضل وكلما تراجعت كلما بعثت برسائل إيجابية للاستثمار".



وتسعى مصر لحث المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في ظل إجراءات تقشفية اتخذتها خلال السنوات الماضية.



وتوقع تامر بدر الدين رئيس مجلس إدارة البدر للبلاستيك "ارتفاع الاستثمارات والسيولة والقوة الشرائية بالسوق، واتجاه رؤوس الأموال للبحث عن فرص استثمارية بديلة للادخار بالبنوك".



ويرى أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية والمدير التنفيذي لشركة يونيليفر مصر أن بداية نزول أسعار الفائدة خبر ممتاز للقطاع الصناعي سيؤدي لإعادة نظر الشركات في تقييم استثماراتها والتوسعات الجديدة التي كان يصعب القيام بها في ظل أسعار فائدة مرتفعة.



وقال لرويترز "أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة لكن الخفض يعطي مؤشرا جيدا للمستثمرين المحليين والأجانب.. نأمل في استمرار خفض أسعار الفائدة حتى تعود لمستويات ما قبل 2011".