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محافظات

استثمارا للتراث السيناوى.. أنماط غير تقليدية للترويج للسياحة على ساحل البحر بالعريش

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:58 ص
صدى البلد
احمد صالح
يسعى شباب محافظة شمال سيناء، للحفاظ على التراث السيناوي ومحاكاة الطبيعة باستثمار المقومات الطبيعية، والتي تتوافر في سيناء باستخدام أساليب متنوعة تحاكي الواقع المحيط بهم، في محاولة لاستخدام أنماط غير تقليدية للترويج للسياحة على ساحل البحر بالعريش.

وقال توفيق محمد، صاحب فكرة الجلسات البدوية، إنه نفذ التجربة على ساحل البحر للعمل علي راحة المواطنين، وتوفير مناخ مناسب أمامهم لقضاء اوقات فراغهم واستمتاعهم بالطبيعة.

وأشار الى أن الشباب أكثر إقبالا على الجلسات البدوية علي رمال ساحل البحر، ولفت إلى أن الشاي المعد علي نار الحطب عليه طلب لمذاقه الطيب. 

وأوضح محمد سعد، مستاجر كافتريا علي ساحل البحر بالعريش، أن الجميع يتنافس من اجل تقديم خدمات لمرتادي الشاطئ ، علاوة علي وجود تنافس في الاسعار وخدمة متميزة لجذب أكبر عدد من المواطنين.

وقال حسني مصطفي مواطن، ان حضور الأهالى لقضاء اوقات ممتعة علي ساحل البحر ، يمثل انتعاشة لأصحاب الشاليهات والكافتيريات والمقاهي، باعتبار ان الشاطئ والكورنيش هو المتنفس الوحيد امامهم.
استثمارا للتراث السيناوى.. أنماط غير تقليدية للترويج للسياحة على ساحل البحر بالعريش
استثمارا للتراث السيناوى.. أنماط غير تقليدية للترويج للسياحة على ساحل البحر بالعريش

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