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الجيش السوري يستعيد السيطرة على عدة بلدات بريف حماة الشمالي

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:09 م
الجيش السوري
الجيش السوري
أ ش أ
استعادت وحدات الجيش السوري السيطرة على بلدات "اللطامنة" و"كفر زيتا" و"لطمين" و"مورك" و"معركبة" و"اللحايا" بريف حماة الشمالي بعد القضاء على آخر فلول المسلحين فيها، وذلك بعد إحكام السيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدات الجيش السوري وبعد بسط سيطرتها على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي وتمشيط المدينة من مخلفات المسلحين بها واصلت عملياتها القتالية جنوبا باتجاه مناطق انتشار التنظيمات المسلحة بريف حماة الشمالي وبسطت سيطرتها على بلدات "اللطامنة" و"كفر زيتا" و"لطمين" و"مورك" و"معركبة" و"اللحايا" بعد اشتباكات مع مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

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