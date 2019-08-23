على هيئة شياطين.. أحمد فتحي وراندا البحيري يشاركان محمد سعد في وش السعد.. الليلة

في حلقة خاصة ومميزة من حلقات البرنامج المسرحي الكوميدي الساخر "وش السعد" (The Comedy Night Show)، يُشارك الفنانان أحمد فتحي، وراندا البحيري، النجم محمد سعد في حلقة "الليلة".



ويظهرون في إطار تمثيلي كوميدي ساخر من خلال تقمص شخصيات من الشياطين الذين يعملون على التأثير في قرارات وسلوكيات بعض الأشخاص مما يُعرضهم للكثير من المواقف الضاحكة.



وتُعرض هذه الحلقة من البرنامج" الكوميدي الساخر "وش السعد"، الليلة في الثامنة مساءً، وتُعاد في تمام الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل.



حلقات "المسرح – البرنامج"، "وش السعد" شارك في كتابتها فريق من الكُتاب، تحت إشراف المؤلّف سامح سر الختم، وأخرجها تلفزيونيًا سامح عبد العزيز، وأخرجها مسرحيًا أشرف زكي وهشام عطوة، ويشارك في بطولتها هشام إسماعيل، سامية الطرابلسي، وحسن عبد الفتاح.