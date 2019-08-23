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حوادث

ضبط 896 هاربًا من أحكام ومخالفات مرورية وتموينية متنوعة بأسوان

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:50 م
التموين
التموين
شاذلى عبد الفتاح
تستكمل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية والتى تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين على القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسوانى.


وأسفرت الحملة اليوم ، عن ضبط 896 هاربًا من أحكام متنوعة منهم 199 حكم حبس جزئى، و32 حكم حبس مستأنف ، و 473 أحكام غرامات، و 189 مخالفات.

وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 23 قضية تموينية شملت ضبط 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، إلى جانب 5 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 8 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وقضيتين لإستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها ، و 3 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى ، فضلًا عن قضية لسلع منتهية الصلاحية .

وفى مجال ضبط قضايا المرافق تم ضبط 112 مخالفة متنوعة شملت 92 حالة رفع إشغالات بالطريق العام ، ومحضرين مزاولة نشاط بدون ترخيص ، بجانب 18 لمضبوطات إشغال طريق تم رفعها وايداعها بمخازن مجلس المدينة .

وفي مجال القضايا المرورية تم ضبط 686 مخالفة مرورية شملت ضبط سائق تحت تأثير المخدر ، بجانب ضبط 5 مركبات توك توك و 5 دراجة نارية بدون ترخيص ، وتحرير 150 مخالفة تجاوز حد السرعة ، و 90 تصالح فورى ، و 140 مخالفة غرامة ونش ، و 150 حالة عدم قبول التصالح، و 210 مخالفة متنوعة.

وتحررت المحاضر اللازمة، وإتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم .

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