خطيب عمرو بن العاص: هذا جزاء الصحبة الصالحة في الإسلام.. فيديو

قال الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن جزاء الصحبة الصالحة ورد في الحديث الشريف الذي ذكر فيه النبي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم رجلا تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه.





وأضاف الأمير، في خطبة الجمعة، بمسجد السيدة زينب، أن صحبة الأخيار الأبرار لها مكانة كبيرة في الإسلام أما صحبة السوء ففيها صديق السوء يجر صاحبه إلى المعاصي والفساد فيقول الله تعالى "الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ".





وأشار إلى أن النبي بين أن الإنسان بنيان الرب في الحديث الشريف "الإنسان بنيان الرب ملعون من هدمه" فمن اتبع طريق السوء وهدد غيره بالقتل والأذي فهو ملعون، وفي الحديث "من أعان على قتل نفس ولو بشطر كلمة لقى الله يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله".



