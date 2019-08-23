بشعر كيرلى وملابس رياضية.. ياسمين صبرى تستعرض رشاقتها

حرصت الفنانة ياسمين صبرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، صورة جديدة لها.





وظهرت ياسمين فى الصورة بإطلالة رياضية، حيث ارتدت بنطلون أسود ضيق ونسقت معه سترة قطنية جمعت بين اللون الأبيض والبرتقالى.



واعتمدت على شعرها الكيرلى المنسدلا على كتفيها، وارتدت نظارة شمس سوداء متناسقة مع وجهها، فيما انتعلت حذاء رياضيا مسطحا باللون الأبيض، وحقيبة صغيرة الحجم حول خصرها.



