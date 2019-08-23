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رياضة

لعنة الإصابات تضع فالفيردي في ورطة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:43 م
فالفيردي
فالفيردي
يعاني فريق برشلونة الإسباني بسبب الإصابات التي لحقت بعناصره الأساسية في وقت لاحق، مما وضع المدير الفني للفريق ارنستو فالفيردي في ورطة كبيرة أمام ريال بيتيس الإسباني الذي سيلاقيه مساء الأحد في إطار الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ويغيب عن اللقاء كلا من الأوروجوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبلي بداعي الإصابة حيث أصيب سواريز بتمزق في عضلة الساق اليمنى مما أبعدته عن الملاعب لمدة شهر.

وكذلك أصيب ديمبلي بتمزق في ساقه اليسرى حيث يغيب على أثرها 5 أسابيع.

وكان فريق برشلونة خسر بنتيجة 0-1 في الجولة الماضية أمام فريق أتلتيك بلباو، مما وضع الفريق في موقف محرج بعد فوز غريمه التقليدي بالمباراة الافتتاحية له أمام سيلتا فيجو بنتيجة 3-1.

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