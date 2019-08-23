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خبير: الاقتصاد المصري يملك شهادة ثقة من المؤسسات العالمية.. فيديو

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:03 م
محمود محسن
أكدت الدكتورة غادة نور الدين، أستاذ اقتصاد بكلية السياسة والأقتصاد جامعة بني سويف إن أغلب المؤسسات الاقتصادية الدولية أشادت بوضع الاقتصاد المصري، حيث أوضحت التقارير أن مصر هى أكبر متلقي للاستثمارات في أفريقيا.

وأضافت أستاذ الاقتصاد بكلية السياسية والاقتصاد جامعة بني سويف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية القناة الأولى ، إلى أن التحسن الذي تشهده المؤشرات الاقتصادية يؤكد على نجاح البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الدولة.

وتابعت أستاذ الاقتصاد بكلية السياسية والاقتصاد جامعة بني سويف أن مصر ستصبح ضمن أكبر اقتصاديات العالم في 2030.

وأشارت أستاذ الاقتصاد بكلية السياسية والاقتصاد جامعة بني سويف أن الاقتصاد المصري أصبح لديه شهادة ثقة من المؤسسات الاقتصادية في العالم.

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