غير مرخص.. الطب البيطرى: لجنة لفحص فندق الكلاب في الغردقة

كشف مسئولو مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر أن الفندق الذي افتتح منذ أيام لاستضافة الكلاب بمدينة الغردقة مخالف للقانون، وليس فندقًا سياحيًا ولا مرخصًا، بل هو كومباوند خاص، ويعمل بشكل غير قانوني وغير مقنن من مجلس مدينة الغردقة، وليس تابعا لإشراف وزارة السياحة، وأن ترخيصه من اختصاص الطب البيطري والمحافظة ووزارة الصحة.



وقال مدير مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، الدكتور فتحي سلمي صهبي، فى تصريحات صحفية له إنه سيتم تشكيل لجنة من الطب البيطري، ومجلس مدينة الغردقة، وشرطة المرافق وعدد من الجهات المختلفة، لفحص الفندق الذي أعلن عن استضافة تجمعات الكلاب، والذي لُقب إعلاميا بـ"فندق الكلاب"، مشيرًا إلى أن محافظ البحرالأحمر كلف بفحص الفندق وتقديم تقرير كامل عن الواقعة، واتخاذ كل ما يلزم حياله.



وأضاف مدير بيطري البحرالأحمر في تصريحات صحفية له، أن الفندق لم يتقدم بأي أوراق إلى الطب البيطري والمحافظة لاستخراج رخصة تسيير لهذا الفندق، لافتًا إلى أن التراخيص المتعلقة بالحيوانات الأليفة تصدر من جهتين فقط الأولى إدارة الخدمات البيطرية بالمحافظة وهي مسئولة عن الحيوانات الأليفة، والثانية المحافظة الواقع في نطاقها الفندق، إلى جانب أن أي تراخيص أو أوراق اخرى من أي جهة لا يعتد بها قانونيًا.



وكانت تسببت واقعة الإعلان عن فندق خاص لاستضافة الكلاب وتخصيص حمامات سباحة لها في جدل واسع، حيث طالب البعض بسرعة إغلاق الفُندق لخطره على صحة الإنسان، وما يمثله من خطر على المجتمع، البعض الآخر طالب بتبني الفكره وتقنينها قانونيًا.