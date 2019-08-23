ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غير مرخص.. الطب البيطرى: لجنة لفحص فندق الكلاب في الغردقة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:59 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
كشف مسئولو مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر أن الفندق الذي افتتح منذ أيام لاستضافة الكلاب بمدينة الغردقة مخالف للقانون، وليس فندقًا سياحيًا ولا مرخصًا، بل هو كومباوند خاص، ويعمل بشكل غير قانوني وغير مقنن من مجلس مدينة الغردقة، وليس تابعا لإشراف وزارة السياحة، وأن ترخيصه من اختصاص الطب البيطري والمحافظة ووزارة الصحة.

وقال مدير مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، الدكتور فتحي سلمي صهبي، فى تصريحات صحفية له إنه سيتم تشكيل لجنة من الطب البيطري، ومجلس مدينة الغردقة، وشرطة المرافق وعدد من الجهات المختلفة، لفحص الفندق الذي أعلن عن استضافة تجمعات الكلاب، والذي لُقب إعلاميا بـ"فندق الكلاب"، مشيرًا إلى أن محافظ البحرالأحمر كلف بفحص الفندق وتقديم تقرير كامل عن الواقعة، واتخاذ كل ما يلزم حياله.

وأضاف مدير بيطري البحرالأحمر في تصريحات صحفية له، أن الفندق لم يتقدم بأي أوراق إلى الطب البيطري والمحافظة لاستخراج رخصة تسيير لهذا الفندق، لافتًا إلى أن التراخيص المتعلقة بالحيوانات الأليفة تصدر من جهتين فقط الأولى إدارة الخدمات البيطرية بالمحافظة وهي مسئولة عن الحيوانات الأليفة، والثانية المحافظة الواقع في نطاقها الفندق، إلى جانب أن أي تراخيص أو أوراق اخرى من أي جهة لا يعتد بها قانونيًا.

وكانت تسببت واقعة الإعلان عن فندق خاص لاستضافة الكلاب وتخصيص حمامات سباحة لها في جدل واسع، حيث طالب البعض بسرعة إغلاق الفُندق لخطره على صحة الإنسان، وما يمثله من خطر على المجتمع، البعض الآخر طالب بتبني الفكره وتقنينها قانونيًا.
غير مرخص.. الطب البيطرى: لجنة لفحص فندق الكلاب في الغردقة
غير مرخص.. الطب البيطرى: لجنة لفحص فندق الكلاب في الغردقة
غير مرخص.. الطب البيطرى: لجنة لفحص فندق الكلاب في الغردقة
غير مرخص.. الطب البيطرى: لجنة لفحص فندق الكلاب في الغردقة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمشاركة في مشروع الهدي.. توديع بعثة الحج للأطباء البيطريين بالبحر الأحمر

لأول مرة بمصر فندق لاستضافة الكلاب بالغردقة

ترشيحاتنا

تريزيجيه والمحمدي في مهمة صعبة مع أستون فيلام أمام إيفرتون بالبريميرليج

الكويت تنهي إقامة 56 ألف وافد

لن تتخيل.. سعر فستان مايا دياب..صور

التفاصيل الكاملة لواقعة ضبط عشريني ومراهقة بوضع مخل في دار عبادة بالشرقية

الأهلي ضد اطلع برا.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة

الطماطم من 2 إلى 4 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 23-8-2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض مثير كشف عن ساقها.. زوجة ماجد المصرى تتألق في أحدث ظهور

بشعر كيرلى وملابس رياضية.. ياسمين صبرى تستعرض رشاقتها

شعر أسود كالحرير.. عبير صبري تبهر متابعيها