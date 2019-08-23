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كرتونة البيض بـ 42 جنيها.. وارتفاع جماعي في أسعار الداوجن

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:13 م
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
جمال صلاح الدين
ارتفعت أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة، الموافق 23- 8 - 2019، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 22 جنيها بفارق اثنين جنيه عن سعر أمس .

وسجلت أسعار الفراخ الساسو 33 جنيها بارتفاع جنيه واحد عن سعر أمس، فيما تراوح سعر الكتكوت الابيض بين 6- 6.25 جنيهات، وتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 4.5-4.25 جنيهات.

واستقرت أسعار الأمهات البيضاء 18 جنيهًا، و 36 جنيها سعر كرتونة البيض الأبيض.

واستقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند 36 جنيها، فيما تراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 42 و42.5 جنيه

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