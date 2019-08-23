كرتونة البيض بـ 42 جنيها.. وارتفاع جماعي في أسعار الداوجن

ارتفعت أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة، الموافق 23- 8 - 2019، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 22 جنيها بفارق اثنين جنيه عن سعر أمس .
وسجلت أسعار الفراخ الساسو 33 جنيها بارتفاع جنيه واحد عن سعر أمس، فيما تراوح سعر الكتكوت الابيض بين 6- 6.25 جنيهات، وتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 4.5-4.25 جنيهات.
واستقرت أسعار الأمهات البيضاء 18 جنيهًا، و 36 جنيها سعر كرتونة البيض الأبيض.
واستقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند 36 جنيها، فيما تراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 42 و42.5 جنيه
وسجلت أسعار الفراخ الساسو 33 جنيها بارتفاع جنيه واحد عن سعر أمس، فيما تراوح سعر الكتكوت الابيض بين 6- 6.25 جنيهات، وتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 4.5-4.25 جنيهات.
واستقرت أسعار الأمهات البيضاء 18 جنيهًا، و 36 جنيها سعر كرتونة البيض الأبيض.
واستقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند 36 جنيها، فيما تراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 42 و42.5 جنيه