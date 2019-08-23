كرتونة البيض بـ 42 جنيها.. وارتفاع جماعي في أسعار الداوجن

ارتفعت أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة، الموافق 23- 8 - 2019، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 22 جنيها بفارق اثنين جنيه عن سعر أمس .



وسجلت أسعار الفراخ الساسو 33 جنيها بارتفاع جنيه واحد عن سعر أمس، فيما تراوح سعر الكتكوت الابيض بين 6- 6.25 جنيهات، وتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 4.5-4.25 جنيهات.



واستقرت أسعار الأمهات البيضاء 18 جنيهًا، و 36 جنيها سعر كرتونة البيض الأبيض.



واستقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند 36 جنيها، فيما تراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 42 و42.5 جنيه