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ديني

قصة آية نزلت في صحبة سوء وكانت نهايتها الندم.. فيديو

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:10 م
قصة آية نزلت في صحبة
قصة آية نزلت في صحبة سوء وكانت نهايتها الندم
محمد شحتة
قال الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن قوله تعالى "وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (27) يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (28) لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا" نزل في صديقين من أصدقاء السوء.

وأضاف الأمير، في خطبة الجمعة، بمسجد السيدة زينب، أن الله تعالى نكر الظالم في الآية ولم يذكره باسمه حتى نعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو خاصة بمن نزلت فيهم هذه الآية.

وأشار إلى أن الآية نزلت في عقبة بن أبى معيط وأمية بن خلف، فكان عقبة ينفق من ماله ويستضيف الناس وفى يوم من الأيام أحب عقبة أن يأكل رسول الله من طعامه فدعاه إلى الأكل بشرط أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأكل النبي من الطعام، ولما علم أمية بن خلف زعيم المنافقين، وعاتبه على إسلامه وفسخ صداقتهما حتى يرجع عما فعله، فذهب عقبة لإيذاء رسول الله، وهنا أراد الله أن يبين لنا عاقبة صداقة السوء ونزلت هذه الآية.

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