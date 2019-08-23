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رياضة

ملخص واهداف الاهلي والعدالة في الدوري السعودي .. فيديو

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:03 م
الاهلي السعودي
الاهلي السعودي
انتهت مباراة الاهلى والعدالة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 وذلك في افتتاح مباريات الدوري السعودي وسجل الصربي دانييل أليكسيتش الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه الأهلي مع العدالة في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف دانييل أليكسيتش في الدقيقة 45+5، بضربة رأس، مستغلًا كرة من عبدالفتاح عسيري وفي الدقيقة 88 تعادل إليو سيسي للعدالة وافتتح نادي النصر، حامل لقب الموسم الماضي، الدوري السعودي بالفوز 2/0 على ضمك.

يشار إلى أن الأهلي احتل المركز الرابع في الدوري السعودي الموسم الماضي 2018/2019.

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