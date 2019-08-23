ضم غير الرسمى أولها.. خبير: 3 محاور يجب اتباعها لزيادة النمو الاقتصادي

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن هناك ثلاثة محاور أساسية، على الحكومة المصرية اتباعها لرفع معدلات النمو الاقتصادي، أولها الإصلاح النقدي والسياسة المالية، ثم الاقتصاد الهيكلي الذي يتم التحرك فيه حاليا.



وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن إدراج الاقتصاد الرسمى مع الاقتصاد غير الرسمى سيفيد كل من يعمل في هذا الإطار، مشيرا إلى أنه سيجعل الدولة تراه بشكل جيد ويحظى بنصيبه من الموارد المختلفة.



وأوضح "إبراهيم" أن زيادة التقارير حول تحسن وضع الاقتصاد المصرى حول النمو، يجعل لمصر قدرة تنافسية في رفع المستوى الاقتصادي والقيام بتحسين الاقتصاد الرقمي والمعلوماتي.

