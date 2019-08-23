ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ضم غير الرسمى أولها.. خبير: 3 محاور يجب اتباعها لزيادة النمو الاقتصادي

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:03 م
النمو الاقتصادي
النمو الاقتصادي
مايكل عياد
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن هناك ثلاثة محاور أساسية، على الحكومة المصرية اتباعها لرفع معدلات النمو الاقتصادي، أولها الإصلاح النقدي والسياسة المالية، ثم الاقتصاد الهيكلي الذي يتم التحرك فيه حاليا.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن إدراج الاقتصاد الرسمى مع الاقتصاد غير الرسمى سيفيد كل من يعمل في هذا الإطار، مشيرا إلى أنه سيجعل الدولة تراه بشكل جيد ويحظى بنصيبه من الموارد المختلفة.

وأوضح "إبراهيم" أن زيادة التقارير حول تحسن وضع الاقتصاد المصرى حول النمو، يجعل لمصر قدرة تنافسية في رفع المستوى الاقتصادي والقيام بتحسين الاقتصاد الرقمي والمعلوماتي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أستاذ تمويل يكشف أسباب وصول الجنيه للمركز الثاني عالميا كأفضل عملة.. فيديو

خبير: نتائج الإصلاح الاقتصادي لا تأتي في لحظة.. فيديو

خبير اقتصادي: لولا تحرك الدولة لأصبحنا في مجتمع عشوائي.. فيديو

خبير يكشف عن 3 محاور أساسية لرفع معدلات النمو الاقتصادي.. فيديو

ترشيحاتنا

اغتنم .. هذا الذكر أوصى رسول الله بالإكثار منه في يوم الجمعة

فيديوجراف| تفاصيل تطورات الحالة الصحية للمطرب هيثم شاكر

التحقيق مع رئيس محكمة لاتهامه بسرقة سيارة من أمام ناد شهير في المعادي

الأرصاد: استمرار الطقس الحار على البلاد غدا.. والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة

جمال محمد علي يكشف عن مواعيد اجتماعات اللجنة الخماسية لـ اتحاد الكرة

بفستان أبيض مثير كشف عن ساقها.. زوجة ماجد المصرى تتألق في أحدث ظهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد

تويوتا تطرح طراز كورولا "نايت شيد "الجديدة 2020 .. صور

طريقة عمل طاجن اللحمة.. 4 وصفات لأكلات ترم العظم