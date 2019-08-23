شاهد.. الاختبار النهائى لإطلاق الطائرة الروسية فوربوست R

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن اختبار طائرة "فوربوست-أر" المسيرة الجديدة.



ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو للاختبار النهائي لطائرة "فوربوست-أر" المسيرة الجديدة، وأن تزويد الجيش بهذه الطائرات سيبدأ في عام 2020



وأعلنت أن تزويد الجيش بهذه الطائرات سيبدأ في عام 2020، وفقا للعقد بين مصنع أورال للطيران المدني ووزارة الدفاع.



وزودت الطائرة براديو لاسلكي جديد رفع من نطاق التحكم إلى 100 كيلومتر، وحماية متزايدة ضد تأثير الوسائل التقنية المعادية. وتحلق الطائرة 18 ساعة متواصلة وعلى ارتفاع يصل إلى 6000 متر.

