ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. الاختبار النهائى لإطلاق الطائرة الروسية فوربوست R

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:02 م
طائرة - أرشيفية
طائرة - أرشيفية
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن اختبار طائرة "فوربوست-أر" المسيرة الجديدة.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو للاختبار النهائي لطائرة "فوربوست-أر" المسيرة الجديدة، وأن تزويد الجيش بهذه الطائرات سيبدأ في عام 2020

وأعلنت أن تزويد الجيش بهذه الطائرات سيبدأ في عام 2020، وفقا للعقد بين مصنع أورال للطيران المدني ووزارة الدفاع.

وزودت الطائرة براديو لاسلكي جديد رفع من نطاق التحكم إلى 100 كيلومتر، وحماية متزايدة ضد تأثير الوسائل التقنية المعادية. وتحلق الطائرة 18 ساعة متواصلة وعلى ارتفاع يصل إلى 6000 متر.

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة .. مورينيو أفريقيا يقترب من تدريب الأهلي .. اتحاد الكرة يكشف عن موعد تفعيل تقنية الفار

لينا أحمد الفيشاوي تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل أزمتها مع أبيها

اغتنم .. هذا الذكر أوصى رسول الله بالإكثار منه في يوم الجمعة

فوائد حبوب الخميرة للشعر.. لا تساقط بعد اليوم

الكشف عن حقيقة وضع رئيس وزراء بريطانيا قدمه على الطاولة أمام ماكرون

شاهد.. الاختبار النهائى لإطلاق الطائرة الروسية فوربوست R

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض مثير كشف عن ساقها.. زوجة ماجد المصرى تتألق في أحدث ظهور

بشعر كيرلى وملابس رياضية.. ياسمين صبرى تستعرض رشاقتها

شعر أسود كالحرير.. عبير صبري تبهر متابعيها