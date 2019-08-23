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رياضة

مركز شباب الجزيرة ينظم المهرجان السنوي للجرى والدرجات

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:45 م
مركز شباب الجزيرة،
مركز شباب الجزيرة،
عبدالله هشام
نظم مركز شباب الجزيرة، من خلال إدارة العلاقات العامة والإعلام، صباح اليوم الجمعة المهرجان السنوي للجرى والدرجات فى إطار الاحتفال بيوم الشباب الدولى.

شارك فى المهرجان 300 متسابق من أعضاء ورواد مركز شباب الجزيرة بالتعاون مع النشاط الرياضي بالمركز بقيادة العميد شريف صادق، وفريق الكشافة تحت إشراف القائد شريف منصور نائب المدير التنفيذي.

وأشرف على تنظيم المهرجان من فريق العلاقات العامة والإعلام، هند عبد المعطى وسمية محمد ونرمين فتحى وبثرب عادل، بمساعدة عدد من الشباب المتطوع.

يأتى هذا فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بصحة المواطن، والتأكيد على أن الرياضة أصبحت تسهم فى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

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