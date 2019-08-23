9 حقول إرشادية لمكافحة سوسة النخيل في الواحات البحرية خلال 3 شهور.. صور

أكدت الدكتور جيهان المنوفي رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، أن معهد وقاية بحوث النباتات نظمت بالتعاون والاشتراك مع باحثين من معهد بحوث البساتين والمعمل المركزى للنخيل وقطاع الإرشاد والإدارة المركزية للمكافحة 9 حقول إرشادية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء فى مناطق زراعة النخيل الاقتصادية، خلال الفترة من منتصف أبريل حتى منتصف أغسطس في الواحات البحرية والدخلة.



وأضافت المنوفي أنه سوف يتم إجراء أول دورتين لتدريب النخالين فى شهر سبتمبر القادم فى وحدة تدريب النخالين بالمركز الإرشادى بالواحات والتى وافق وزير الزراعة على إنشائها بعد لوحظ عدم إلمام النخالين بالواحات البحرية بالعمليات البستانية والمكافحة بطريقة سليمة.



ومن ناحيته قال د محمد كمال عباس رئيس الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء أن الحقول الإرشادية تضمنت ترقيم النخيل وعلاج النخيل المصاب وتقويس وتكيس العذوق والاستمرار فى متابعة هذة الحقول من الإصابة بالآفات وسوسة النخيل الحمراء وإطلاق طفيل التربكوجراما لمكافحة ’فات الثمار كذلك رش عدد حقول بالمبيدات خلال شهر يونية ويوليو وـغسطس وسوف يتم ـخذ عينات لتحليل فى شهر سبتمبر لتحديد الفترة التى يتم التوقف فيها عن استخدام مبيدات قبل الحصاد



وأضاف عباس ـنه سوف يتم ـخذ عينات عشوائية لرصد متبقيات مبيدات فى الحقول غير الإرشادية، حيث تم زيادة الحقول الارشادية فى الواحات الى 10 حقول، ومتابعة الاصابة في مساحة 250 فدان لتحديد نسبة الإصابة الحقيقية كما يتم إجراء عمليات المكافحة المتكاملة فقط لسوسة النخيل.