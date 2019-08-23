الري: إزالة 740 حالة تعد على نهر النيل والمجاري المائية خلال أسبوع

تلقت وزارة الموارد المائية والرى، تقريرا بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة فى مجال الإزالات والتي تضمنت إزالة 740 حالة تعد على نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية على مدار الأسبوع الماضي، حيث قام قطاع حماية النيل بتنفيذ 167 إزالة على طول النهر وفرعيه ، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 359 على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 214 ازالة على منافع الصرف.



وفي هذا الصدد قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ عدة حملات مكثفة خلال الأسبوع وأسفرت عن تنفيذ (١٦٧) إزالة شملت عدد (٣٩) ازالة بمحافظة الغربية و٩ إزالات بمحافظة المنوفية و٦٧ ازالة بمحافظة البحيرة و١١ بمحافظة كفر الشيخ و2 ازالة بمحافظة المنيا و10 ازالة بمحافظة اسيوط و١٨ ازالة بمحافظة سوهاج و١١ ازالة بمحافظة قنا.



كما قام قطاع الرى بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات على مدار السبعة أيام الماضية وأسفرت عن تنفيذ (359) إزالة شملت إزالة (5) بمحافظة الغربية و (2) بمحافظة القليوبية و(5) بمحافظة المنوفية و(130) بمحافظة الاسكندرية و(22) بمحافظة الدقهلية و(155) بمحافظة البحيرة و(14) بمحافظة سوهاج و(9) بمحافظة قنا و(10) بمحافظة أسوان و (7) بمحافظة الشرقية .



كما قامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف خلال الفترة بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي و البحري بلغت(٢١٤) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية.. وقد تضمنت تنفيذ (١٧) ازالة في نطاق اقليم شرق الدلتا بمحافظات ( القليوبية ١٧ ازالة) ، بالاضافة الي تنفيذ (٢٣ ) إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظات ( المنوفية ٥ إزالة - كفرالشيخ ١٨ إزالة) ، وأيضا تنفيذ ( ١٤٧) ازالة بنطاق اقليم صرف غرب الدلتا بزمام محافظة ( البحيرة ١٤٧ ازالة) وكذلك تنفيذ ( ١٣) ازالة في نطاق اقليم مصر الوسطى بمحافظات ( المنيا ١٣ ازالة ) ، إلى جانب تنفيذ عدد (١٤ ) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظات ( أسيوط ١٤إزالة ).



جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.. هذا وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.