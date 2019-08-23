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رياضة

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد بركات برفقة زوجته وأبنائه

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:47 م
محمد بركات
محمد بركات
منار نور
نشر محمد بركات لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق، صورة جديدة له، على حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

ودائما يظهر محمد بركات برفقة زوجته وأولاده الثلاثة كما اعتاد عليه متابعوه حيث يظهر معهم دائما.

وكان محمد بركات واحدًا من أبرز نجوم القلعة الحمراء منذ انضمامه للنادي الأهلي في موسم 2004/2005، حيث التحق بالجيل الذهبي تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه.

وسطر ملك الحركات، كما تلقبه الجماهير المصرية، التاريخ داخل جدران النادي الأهلي، وتوج بالدوري مع الفريق الأحمر 7 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري 6 مرات، ودوري أبطال أفريقيا 5 مرات.

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