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برلمان

برلمانية تطالب بإصدار قانون الأحوال الشخصية في دور الانعقاد الخامس

السبت 24/أغسطس/2019 - 06:00 ص
قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية
عبد الرحمن سرحان
قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية من التشريعات الهامة التي تحتاج إلى تعديل، مطالبةً بضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية بالانعقاد الخامس.

وأضافت عبلة الهواري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنها قدمت من قبل تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، تنظم العلاقة بين طرفي العلاقة، بداية مة الخطبة وحتى ما بعد الانفصال، مشيرةً إلى أن القانون أخذ مساحة كبيرة من النقاش، ولابد من إصداره بشكل رسمي، في دور الانعقاد الخامس .

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع مطلع أغسطس الجاري، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروعا قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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