برلماني: النزول بـ سن الطفل إلى 15 عاما مخالف للقوانين الدولية

علق النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على مشروع قانون النزل بسن الطفل إلى 15 عامًا بدلا من 18، والذي تقدم به النائب حاتم عبد الحميد، بقوله: إن مشروع القانون مخالف للدستور والقوانين الدولية.



وأوضح النائب عبد المنعم العليمي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القانون الدولي ينص على أن سن الطفل يكون لمن هو أقل من 18 عامًا، وبالتالي هناك صعوبة لتطبيق مشروع القانون لعدم دستورية المقترح المقدم.



وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أن القانون غير متكامل ولا يتفق مع لا مع القوانين الدولية ولا مع الدستور المصري.



وكان النائب حاتم عبد الحميد، قد كشف عن أنه سيتقدم بمشروع قانون خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان للنزول بسن الطفل إلى 15 عاما بدلا من 18 عاما، بحيث يكون تشريع عالمى.



وأكد حاتم عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تقدم بمشروع القانون للنزول بسن الطفل نظرا لأن التكوين البدنى والنفسى والجينات الوراثية للطفل اختلفت عن 18 عاما، أي أنه تكوينه البدني أصبح أكبر من السن نفسه.



وأشار حاتم عبد الحميد إلى أننا ننادى بنزول سن الطفل إلى 15 عاما للحد من الجرائم التى ترتكب فى سن 18 عاما ويعتبر على أثرها مرتكبها طفل ويدخل الأحداث ولا يتم حبسه.