محافظ أسوان يتابع إجراءات دفن حاجة توفيت فى مكة.. و5 أتوبيسات لاستقبال حجاج الجمعيات

تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لدفن الحاجة صبرية حسين حامد شريف 74 عامًا فى مدافن الشرائع بمكة المكرمة والتى توفيت صباح اليوم أثناء دخولها للمسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة.



صرح بذلك وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسوان الأحمدى الوكيل والذى أشار إلى أن الحاجة صبرية قامت بأداء مناسك الحج لبيت الله الحرام لهذا العام ضمن بعثة حجاج الجمعيات الأهلية وهى من مركز دراو ، وقد قامت البعثة الإشرافية المرافقة والتابعة للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بجميع الإجراءات المطلوبة.



ولفت إلى أن جميع حجاج محافظة أسوان بخير وجار تفويجهم للمدينة المنورة ثم سيتم تنظيم رحلة عودتهم لأسوان من خلال الطيران على الرحلة رقم 6336 و التى ستصل الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء القادم 28 أغسطس الجارى مطار أسوان الدولى.



وتابع الأحمدى الوكيل بأنه يتم تجهيز 5 أتوبيسات سياحية لإستقبال الحجاج بمطار أسوان الدولى منهم عدد 2 أتوبيس سيقومان بنقل حجاج مركز إدفو احدهما على الطريق الزراعى أسوان / القاهرة والآخر على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، كما سيتم نقل حجاج مركزى كوم أمبو ودراو بأتوبيس على الطريق الزراعى ، فيما سيتم نقل حجاج مركز ومدينة أسوان من خلال عدد 2 أتوبيس .