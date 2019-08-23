دراسة تنصح الموظفين: دعوا المكاتب واعملوا من منازلكم

أجرى الباحثون في جامعة هارفارد الأمريكية، دراسة جديدة عن فوائد العمل من الخارج بعيدا عن أماكن العمل الرسمية والمكاتب.



وتوصل الباحثون في دراستهم التي نشرت في مجلة "هارفارد بزنس ريفيو"، إلى أن العمل من الخارج له الكثير من الفوائد، حيث جاءت الدراسة بعنوان "إنه حان الوقت للسماح للموظفين بالعمل من أي مكان".



ولكن للعمل من الخارج له شروط ليصبح أكثر إنتاجية وهي توافر الإنترنت والتكنولوجيا اللازمة في الخارج، واقتصار العمل من الخارج على الموظفين ذوي الخبرة، حيث يظل المبتدئون في المكتب، وتوافر جو هادئ للعمل.



وجاءت نتيجة هذه الدراسة وفقا لبيانات العاملين في برنامج "العمل عن بعد" الذي بدأ في عام 2012 والتي تم تحليلها بواسطة كلية الأعمال في جامعة نورث إيسترن الأمريكية.