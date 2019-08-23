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حوادث

ضبط حالتي ترميم بدون ترخيص لعقارين بالإسكندرية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:02 م
عقار
عقار
أحمد عبد العزيز
نجحت الأجهزة التنفيذية بحى وسط الإسكندرية، في إيقاف حالتي أعمال ترميمات وتعديلات داخلية بدون ترخيص، واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها.

وقال العميد فادي وديع، رئيس حي وسط،إنه تم شن حملة مكبرة لوقف أعمال الترميمات والتعديلات الداخلية بدون ترخيص التي تم رصدها في العقار الكائن بـ 26 شارع فؤاد، الذي ضبطت به اعمال ترميمات وتعديلات بغرف الخدمات بالسطح، عبارة عن ترميمات داخليه بأحد الشقق، تغيير لسقف خشبي متهالك بسقف خشبي جديد، ودمج لبعض الغرف .

وتم خلال الحملة إيقاف الأعمال فورا، والتحفظ علي بطاقه المخالف، وإخطار مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أعمال الترميم بدون ترخيص،بعد الرجوع الي شهاده المشتملات الخاصه بالعقار.

كما تم التوجه الى العقار الكائن بـ 2 شارع ابن طليع من عبد الكريم الخطابي بالحضرة البحرية، الذي ضبطت به أعمال ترميمات، وتغيير لستارة السطح، حيث تم خلال الحملة إيقاف أعمال الترميمات، وتغير ستارة السطح، واخطار مهندس المنطقة لاستكمال الإجراءات.

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