سيراميكا كليوباترا يخوض ٧ وديات في معسكر برج العرب

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا معسكرا مغلقا غدا السبت، في مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ويستمر المعسكر لمدة أسبوعين.



واتفق الجهاز الإداري للفريق برئاسة أحمد الكيلاني على خوض ٧ مباريات ودية خلال فترة المعسكر، على أن يشهد الأسبوع الأول ثلاث وديات، والثاني أربع مباريات ودية.



وكان الفريق خاض عددا من المباريات الودية في معسكر الإسماعيلية مع عدد من الفرق المصرية والسعودية، كما لعب أكثر من مباراة في القاهرة مع أندية الدوري الممتاز مثل وادي دجلة وانبي والإنتاج الحربي.