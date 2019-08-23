عقر 21 طفلا.. أهالي عزبة الوابور يستغيثون بمحافظ الفيوم من الكلاب المسعورة

مازال أهالى عزبة الوابور الجديدة التابعة لقرية الغرق قبلى بمركز إطسا بمحافظة الفيوم ، يعيشون فى رعب وفزع ، عقب قيام كلب مسعور بالهجوم على الأهالى، خاصة الأطفال، مما أدى إلى عقر 21 شخصا أغلبهم من الأطفال، والأخطر من ذلك أن الكلب المسعور قام أيضا بعقر بعض كلاب العزبة، مما أدى إلى إصابتهم بمرض السعار، وقيامهم فى أى وقت بالهجوم على الأهالى، عقب تأثرهم بالسعار، كما حدث للكلب الذى عقرهم .



وقال النائب كمال أبو جدليل عضو مجلس النواب بدائرة مركز إطسا التى تتبع لها القرية التى حدثت بها الكارثة ، إن معظم قرى إطسا مليئة بالكلاب الضالة المنتشرة فى كل مكان، وسبق أن اتصلنا مرارا بمديرية الطب البيطرى لإبادة هذه الكلاب، لكن للأسف الاستجابة والحملات تسيران ببطء شديد، مما يعرض حياة الأهالى للخطر .



ويضيف محمد هرارجى عضو اللجنة العليا لحزب الوفد بالفيوم ، ماحدث بعزبة الوابور الجديدة التابعة للوحدة المحلية لقرية الغرق قبلى بمركز اطسا لايسر عدو أو حبيب ، ولولا تصدى أهالى العزبة ، خاصة الشباب للكلب المسعور ، وقتله ارتفع عدد المصابين لأكثر من 21 مصابا .



ويناشد عادل سيد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بزيارة طارئة للعزبة وتكليف مديريتى الطب البيطرى والصحة بالفيوم بالنزول إلى عزبة الوابور الجديدة بقرية الغرق قبلى ، للوقوف على أبعاد الكارثة ، وإعدام باقى الكلاب المسعورة التى عقرها الكلب المسعور قبل قتله بمعرفة الأهالى .



وكانت عزبة الوابور الجديدة بقرية الغرق قبلى بمركز إطسا بالفيوم، قد شهدت قيام كلب ضال بعقر 21 طفلًا وطفلة وإحداث إصابات مُتفرقة بأجسادهم.



كان اللواء عادل الطلاوى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من مستشفى إطسا المركزي بوصول 21 شخصًا، معظمهم من الأطفال مقيمين بعزبة الوابور الجديدة بقرية الغرق قبلى بمركز إطسا، مصابين بعقر كلب ضال.



تبين من التحقيقات قيام كلب ضال ومسعور بمهاجمة عدد من الأهالي بناحية عزبة الوابور الجديدة بدائرة المركز، نتج عنها إصابة 21 شخصًا بينهم أطفال، ونجح عدد من الأهالي بمطاردته وقتله بالعصي والشوم.



تم نقل المصابين الـ 21 إلى مستشفى إطسا المركزى للعلاج ووضعهم تحت الملاحظة.



تم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.