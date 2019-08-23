ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

عقر 21 طفلا.. أهالي عزبة الوابور يستغيثون بمحافظ الفيوم من الكلاب المسعورة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:01 م
صدى البلد
نبيل أبو السعود
مازال أهالى عزبة الوابور الجديدة التابعة لقرية الغرق قبلى بمركز إطسا بمحافظة الفيوم ، يعيشون فى رعب وفزع ، عقب قيام كلب مسعور بالهجوم على الأهالى، خاصة الأطفال، مما أدى إلى عقر 21 شخصا أغلبهم من الأطفال، والأخطر من ذلك أن الكلب المسعور قام أيضا بعقر بعض كلاب العزبة، مما أدى إلى إصابتهم بمرض السعار، وقيامهم فى أى وقت بالهجوم على الأهالى، عقب تأثرهم بالسعار، كما حدث للكلب الذى عقرهم .

وقال النائب كمال أبو جدليل عضو مجلس النواب بدائرة مركز إطسا التى تتبع لها القرية التى حدثت بها الكارثة ، إن معظم قرى إطسا مليئة بالكلاب الضالة المنتشرة فى كل مكان، وسبق أن اتصلنا مرارا بمديرية الطب البيطرى لإبادة هذه الكلاب، لكن للأسف الاستجابة والحملات تسيران ببطء شديد، مما يعرض حياة الأهالى للخطر .

ويضيف محمد هرارجى عضو اللجنة العليا لحزب الوفد بالفيوم ، ماحدث بعزبة الوابور الجديدة التابعة للوحدة المحلية لقرية الغرق قبلى بمركز اطسا لايسر عدو أو حبيب ، ولولا تصدى أهالى العزبة ، خاصة الشباب للكلب المسعور ، وقتله ارتفع عدد المصابين لأكثر من 21 مصابا .

ويناشد عادل سيد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بزيارة طارئة للعزبة وتكليف مديريتى الطب البيطرى والصحة بالفيوم بالنزول إلى عزبة الوابور الجديدة بقرية الغرق قبلى ، للوقوف على أبعاد الكارثة ، وإعدام باقى الكلاب المسعورة التى عقرها الكلب المسعور قبل قتله بمعرفة الأهالى .

وكانت عزبة الوابور الجديدة بقرية الغرق قبلى بمركز إطسا بالفيوم، قد شهدت قيام كلب ضال بعقر 21 طفلًا وطفلة وإحداث إصابات مُتفرقة بأجسادهم.

كان اللواء عادل الطلاوى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من مستشفى إطسا المركزي بوصول 21 شخصًا، معظمهم من الأطفال مقيمين بعزبة الوابور الجديدة بقرية الغرق قبلى بمركز إطسا، مصابين بعقر كلب ضال.

تبين من التحقيقات قيام كلب ضال ومسعور بمهاجمة عدد من الأهالي بناحية عزبة الوابور الجديدة بدائرة المركز، نتج عنها إصابة 21 شخصًا بينهم أطفال، ونجح عدد من الأهالي بمطاردته وقتله بالعصي والشوم.

تم نقل المصابين الـ 21 إلى مستشفى إطسا المركزى للعلاج ووضعهم تحت الملاحظة.

تم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.
عقر 21 طفلا.. أهالي عزبة الوابور يستغيثون بمحافظ الفيوم من الكلاب المسعورة
عقر 21 طفلا.. أهالي عزبة الوابور يستغيثون بمحافظ الفيوم من الكلاب المسعورة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيطرى الدقهلية: إعدام 65 كلبا ضالا بعدة مناطق بالمنصورة

لم يقدر عليه أحد.. قصة الـ «كلب» المفترس الذي أثار الذعر بين أبناء الدقهلية

الكلاب والفئران تهاجم أهالي المنوفية.. الطب البيطري يشن حملة مكبرة.. والصحة توفر الأمصال

الكلاب الضالة تؤرق المحافظات.. عقر 15 شخصا بالدقهلية.. وحملات أمنية لقتل الكلاب المسعورة بالغربية عقب إصابة 18 شخصا.. والقضاء على 825 كلبا ضالا في المنوفية

كلب مفترس يثير الذعر بالدقهلية.. عقر 15 شخصا معظمهم أطفال.. والبيطري يقضي عليه بالخرطوش.. وتخصيص أرقام للإبلاغ عن الكلاب الضالة

كلب يعقر 21 شخصاً بالفيوم

ترشيحاتنا

ما الأجمل؟ نجوى كرم تستعرض أناقتها بـ 4 إطلالات مختلفة.. صور

مجاملة فاضحة.. زكي عبد الفتاح: تعيين الحضري مدربا لحراس منتخب مصر تهريج

عملوها الأبطال.. منتخب مصر للكرة الطائرة يتأهل لدور الـ 16 بكأس العالم بالفوز على اليابان

الجمال لا يرى إلا بالقلوب.. ياسمين الخطيب ترد على ريهام سعيد: البدناء لا يعانين القبح

رغم الانتقادات .. ريهام سعيد تواصل الهجوم على مرضى السمنة: انتم عبء على الدولة ومنظركم وحش

#زعيم_تويتر_بيعشق_الاهلي يتصدر تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما الأجمل؟ نجوى كرم تستعرض أناقتها بـ 4 إطلالات مختلفة.. صور

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد

تويوتا تطرح طراز كورولا "نايت شيد "الجديدة 2020 .. صور