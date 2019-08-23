تعرف على فوائد جيل الصبار مع شيري أنسى

قالت خبيرة التغذية والتجميل شيرى أنسى، إن هناك فوائد كثيرة لـ جيل الصبار، مؤكدة أن أول من اكتشف ذلك هم قدماء المصريين، وبالتحديد الملكة كليوباترا.



وأضافت شيرى أنسى، خلال حلقتها ببرنامج "خلطة شيرى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة، أن الملكة كليوباترا كانت يوميًا تقوم بدهن جسمها بجيل الصبار.



وأشارت شيري أنسى إلى أن جيل الصبار عبارة عن نبتة طبيعية تحتوي على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات والمعادن والمياه.

