حكم الوضوء من مياه الصرف المعالجة بالليزر

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم مياه الصرف المعالجة بالليزر، وهي برامجُ ومراحلُ مختلفةٌ من جهاز إلى آخر، هل يمكن استعمالها في الوضوء والغسل أو لا؟



وأجابت الإفتاء في ردها على السؤال، أنه إذا تم معالجة مياه الصرف الصحي بتقنية الليزر الحديثة وفقًا لما هو وارد بالسؤال فإنها تعودُ إلى أصل طهارتها؛ لأن الماء كما يتنجس بما يغير طَعْمَهُ أو لَوْنَهُ أو رِيحَهُ من نجاسةٍ فإنه كذلك يطهر بزوال ما غيّره ابتداءً.



وتابعت: ويصحُّ حينئذٍ التطهر بهذه المياه ما دامت أوصاف التغير قد زالت، لا سيما عند ضم بعضها إلى بعض أو خلطها بغيرها من الماء المطلق لتبلغ مقدار حد الماء الكثير في اصطلاح الفقهاء؛ وهو 270 لترًا تقريبًا.